Бывшая жена Бориса Грачевского оценила оставленное им наследство

Бывшая жена худрука «Ералаша» Бориса Грачевского оценила оставленное им наследство. Анна Грачевская рассказала об этом в интервью для StarHit.

Экс-супруга режиссера заявила о намерении бороться за его имущество. Женщина также призналась, что была поражена, когда узнала, что именно оставил покойный своим преемникам.

«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50 процентов — директору, а только 49 процентов — Грачевскому», — заявила бывшая жена режиссера. Она подчеркнула, что 24 процента должны отойти вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской, остальное — его детям. Отмечается, что худрук «Ералаша» не оставлял завещания перед смертью.

О смерти Бориса Грачевского сообщалось 14 января текущего года. Причиной стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Режиссер скончался на 72-м году жизни.

Ранее уточнялось, что недвижимое имущество создателя киножурнала «Ералаш» оценивается как минимум в 67 миллионов рублей.