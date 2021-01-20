Вдова Грачевского резко высказалась о похоронах режиссера

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram-сторис пост, где в резкой форме ответила подписчикам об организации похорон режиссера.

Она заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон. «Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!», — высказалась Белоцерковская.

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В другом сообщении она отметила, что обратилась с просьбой из-за места на кладбище, однако в итоге данный вопрос также урегулировала самостоятельно.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Он скончался на 72-м году жизни не выходя из медикаментозной комы. Его похоронили 17 января на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.

Грачевский работал худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен зрителю по постановке кинокартин «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что режиссер боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году.