Прохор Шаляпин сыграл свадьбу в США с 42-летней миллионершей

Российский певец Прохор Шаляпин женился на миллионерше Татьяне Клаудии Девис. Влюбленные сыграли свадьбу в США, пишет StarHit.

Сообщается, что свадьба артиста и предпренимательницы состоялась одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей.

По информации медиа, на празднике играли хиты Юрия Шатунова и Верки Сердючки. Невеста была одета в традиционное белое платье, Шаляпин отдал предпочтение светло-серому классическому костюму.

Татьяна Клаудия Девис владеет в Канаде сетью адвокатских контор. Сейчас жена Шаляпина находится в США, где восстанавливает здоровье после коронавируса.

Ранее Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал о своей двоюродной бабушке, которая посягнула на его квартиру. По словам артиста, поводом для разговора с родственницей стала его популярность и появление инфоповодов о личной жизни. «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его". Я был обескуражен», — рассказал Шаляпин.