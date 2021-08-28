Ведущая Первого канала обратилась в суд из-за алиментов от бывшего мужа

Адвокат Барановской заявил, что ее жалобу об алиментах от Аршавина рассмотрят 31 августа

Ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская подала жалобу в суд из-за алиментов от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. Как пишет Starhit, знаменитость потребовала изменить размер выплат.

Адвокат телеведущей Владислав Подшибякин сообщил, что 31 августа ее жалобу об увеличении алиментов рассмотрит Второй кассационный суд. «Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда», — отметил юрист.

Представитель телеведущей подчеркнул, что рождение четвертого ребенка у спортсмена в браке с моделью Алисой Казьминой не означает, что он может «взять и срезать ежемесячные выплаты» на старших детей. По мнению адвоката, Аршавин пытается улучшить свое материальное положение за счет детей от Барановской.

«Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75 процентов доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62 процента. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь», — добавил Подшибякин.

24 апреля стало известно о том, что Барановская проиграла суд бывшему мужу. Телеведущая настаивала на том, чтобы Аршавин отдавал половину своих доходов для содержания детей. Через Савеловский суд спортсмен добился решения о выплате 3/8 доли от всех доходов.

Барановская и Аршавин состояли в незарегистрированном браке с 2003 по 2012 год. За это время телеведущая родила двух сыновей и дочь.