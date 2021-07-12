Мать Аршавина захотела спрятать сына от женщин

Мать бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Татьяна заявила, что хотела бы спрятать сына от женщин. Ее слова приводит StarHit.

Мать спортсмена заявила, что ее сын не виноват в проблемах, связанных с личной жизнью, подчеркнув, что семейные неурядицы испортили ему футбольную карьеру. «Я бы спрятала сына [от женщин], зачем они ему нужны. Женщины всегда влияли на ситуацию, там такие страсти были», — добавила она.

В июне мать футболиста отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены Алисы Казьминой. Суд первой инстанции встал на сторону матери футболиста. Казьминой также отказали в удовлетворении апелляции.

Супруги развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге.

До отношений с Казьминой Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.