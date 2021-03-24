Мать Аршавина встала на защиту сына и раскритиковала тяжелобольную экс-невестку

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна, чья бывшая невестка Алиса Казьмина тяжело больна и провела несколько дней в коме, встала на защиту сына и раскритиковала девушку, заявив, что та сама виновата во всех своих проблемах. Об этом женщина сказала в интервью изданию StarHit.

Она отметила, что с 2018 года не общается с Казьминой. По словам Аршавиной, бывшая жена футболиста — «человек-фейк» и всегда думала только о себе. «Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы», — отметила россиянка.

Кроме того, Татьяна Аршавина уверена, что ее экс-невестка — не та, за кого себя выдает. По мнению матери спортсмена, на алименты от Аршавина Казьмина может снять квартиру, а на собственные сбережения может приобрести жилье. «Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость и играть в эти игры», — подчеркнула Аршавина.

В конце февраля сообщалось, что Казьмина провела четыре дня в коме. Причиной этого стало тяжелое аутоиммунное заболевание.

Незадолго до этого стало известно, что Аршавин через суд добился выселения Казьминой и их общей дочери Есении из особняка, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью.