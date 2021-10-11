Названы сроки стабилизации цен на жилье в России

Глава Минстроя Файзуллин: цены на жилье стабилизируются во второй половине 2022 года

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, когда в стране стабилизируются цены на жилье. По его мнению, это произойдет не раньше 2022 года, пишут «Известия».

По мнению Файзуллина, баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в крупных городах придет к равновесию в середине 2022 года. Стабилизации будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов. По его словам, лимиту покупательной способности наступает предел, поэтому со временем квадратные метры перестанут расти в цене.

Файзуллин назвал сроки стабилизации цен на недвижимость: в Минстрое рассчитывают, что это произойдет во второй половине 2022 года. По его мнению, «градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке».

«Спрос остается, предложение только продолжает нарастать. Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят цены», — подчеркнул министр.

По информации международной консалтинговой компании Knight Frank, Россию включили в топ-10 стран по росту цен на жилье во втором квартале 2021 года. По мнению аналитиков, резкий скачок обоснован превышением спроса над предложением на рынке недвижимости.

При этом член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что жилищный рынок в России уже начал стабилизироваться. Он связал это явление с лимитом покупательной способности. Если застройщики захотят поднять стоимость недвижимости еще больше, то у граждан исчезнет возможность ее приобретать.