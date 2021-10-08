Россиянам раскрыли способ определить реальную стоимость своих квартир

В Москве на вторичном рынке жилья около 30 процентов квартир выставлены на продажу по завышенным ценам, говорится в материалах фонда коллективных инвестиций «Рентавед», предоставленных «Ленте.ру». Эксперты фонда раскрыли россиянам несколько приемов, которые помогают самостоятельно вычислить реальную цену собственного жилья перед продажей.

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По словам специалистов, для тех, кто не занимается недвижимостью профессионально, доступны как минимум три инструмента определения цены своей квартиры. Первый способ — обратиться в два-три агентства недвижимости, чтобы узнать мнение риелторов.

Второй — самостоятельный анализ объявлений о продаже. Есть известные платформы в интернете, с помощью которых можно узнать, сколько стоит жилье с аналогичными характеристиками в той же локации. «Данный способ является, пожалуй, самым распространенным у россиян, <...> но его стоит применять аккуратно. Похожие объявления могут не только не помочь, а, наоборот, ввести собственника недвижимости в заблуждение», — указывают эксперты, поясняя, что очень часто собственники и агенты по недвижимости изначально указывают чуть завышенную цену, чтобы оставить запас для торга.

Еще один быстрый и бесплатный способ узнать стоимость квартиры — использовать специальные онлайн-сервисы по оценке недвижимости. Эта услуга уже доступна на нескольких популярных порталах недвижимости. Самой выигрышной стратегией будет одновременное применение двух из вышеуказанных способов, заключают специалисты.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков посоветовал покупателям, которые только планируют приобретать недвижимость, обращать внимание на важный нюанс: если понравившийся объект не был продан во время квартирного ажиотажа 2020-го (при том, что он был выведен на рынок до сентября прошлого года), то его цена явно завышена. По данным Барсукова, четверть объектов на российском рынке недвижимости переоценены.