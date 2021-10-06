Квартира известного российского спортсмена оказалась непригодной для жизни

Чемпион мира по спортивному ориентированию Николай Бондарь подал в суд на коммунальщиков

В городе Новоуральске (Свердловская область) покрылась плесенью квартира мастера спорта и чемпиона мира по спортивному ориентированию на лыжах Николая Бондаря. Жилище оказалось непригодным для жизни из-за ремонта, проведенного на балконе соседней квартиры. Об этом сообщает Znak.com.

Как рассказал изданию юрист известного спортсмена, пять лет назад в квартире этажом выше ремонтировали балкон. По завершении балконная плита перестала плотно примыкать к стене дома. Из-за этого в квартиру Бондаря начала попадать влага, а на стенах появилась плесень. По словам юриста, затопило все три комнаты, включая детскую.

Управляющая компания (УК) устранила дефект, спровоцировавший затопление, совсем недавно. Квартире Бондаря между тем требуется ремонт, но компания его не делает и не возмещает ущерб. Спортсмен обратился к независимому оценщику, чтобы установить сумму ущерба. Она превысила 162,4 тысячи рублей. Бондарь попросил УК возместить ущерб, но коммунальщики согласились выплатить меньшую сумму — около 122 тысяч. Спортсмен и его юрист подали на УК в суд.

Тем временем компания заново подсчитала стоимость ремонта с учетом обработки стен от плесени. Новое предложение было направлено Бондарю, сообщили Znak.com коммунальщики. Ответа от спортсмена они пока не получили.

Ранее терапевт «Инвитро-Сибирь» Михаил Гумалевский раскрыл подстерегающие человека в квартире опасности. По его словам, дешевые средства для избавления от плесени в ванной, а также экономия на домашней обстановке могут способствовать развитию некоторых хронических заболеваний.