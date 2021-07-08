Женщина экстремально похудела из-за одного недостатка в квартире

Жительница австралийского Сиднея похудела на 15 килограммов из-за синдрома системного воспалительного ответа (systemic inflammatory response syndrome, SIRS), который развился у нее после появления в квартире одного недостатка — черной плесени. Об этом пишет Mail Online.

33-летняя Каролин Боуман в 2015 году сняла жилье в многоквартирном доме в Виндзоре, небольшом городе к северо-западу от Сиднея. В квартире были новые ковры и свежеокрашенные стены, но уже через пару недель женщина заболела — у нее возникли синусит и странная респираторная инфекция.

Впоследствии австралийке диагностировали синдром системного воспалительного ответа. Предположительно, его развитие было спровоцировано наличием в квартире плесени, но эту связь пострадавшая выявила много лет спустя. По словам Боуман, до заселения в злополучное жилье она была абсолютно здоровой. В новых стенах у нее появилась астма, пропал аппетит. Она экстремально похудела.

В ходе одного из посещений врача у женщины в ухе нашли черную плесень. Она тут же вспомнила, что такая же почти полностью покрыла потолок в ванной новой квартиры — всего за несколько месяцев. Пораженными плесенью оказались и стены жилища.

В общей сложности австралийка провела в «нехорошей квартире» около двух лет. В 2017-м ей пришлось переехать к матери. Женщина намерена взыскать компенсацию с фирмы, сдавшей ей жилье. Она страдает от повышенной тревожности, риносинусита, бронхита, эндометриоза, аденомиоза — и это не весь список заболеваний.

Ранее сообщалось о 42-летней американке, которая пожаловалась, что плесень в квартире сделала ее похожей на жертву кислотной атаки. Женщина впервые заметила плесень три года назад. Она несколько раз обращалась к арендодателю с жалобами и просьбами помочь избавиться от нее. Американка пыталась отчистить стены и мебель самостоятельно, но в результате ослепла на несколько дней.