Женщина ослепла на несколько дней из-за плесени

42-летняя Луиза Деррик (Louise Derrick) из города Уоллингтон, штат Нью-Джерси, пожаловалась на то, что плесень, которая появилась у нее в квартире, сделала ее похожей на жертву кислотной атаки. Об этом сообщает издание Metro.

Деррик рассказала, что впервые заметила плесень в съемной квартире три года назад. Американка несколько раз обращалась к арендодателю с жалобами и просьбами помочь избавиться от нее. «В итоге ко мне пришли слишком поздно, когда плесень распространилась по всему дому», — рассказала она.

По словам женщины, она пыталась отчистить стены и мебель самостоятельно, но в результате этой попытки она ослепла на несколько дней. «Несколько дней я ничего не видела, потому что мое лицо сильно распухло, но когда я наконец открыла глаза и подошла к зеркалу, мне стало очень обидно — я выглядела так, будто кто-то плеснул мне в лицо кислотой», — прокомментировала она. Американка добавила, что плесень разрушила весь ее дом, и что она потеряла абсолютно все, включая некоторые вещи ее недавно умершего отца.

Женщина вынуждена оставаться дома и подвергать себя опасности из-за хронической астмы, которая осложнилась функциональным неврологическим расстройством. Она уволилась с работы и большую часть времени проводит в заплесневелой квартире.

«Мисс Деррик несколько раз сама отменяла наши визиты, однако мы по-прежнему намерены ей помочь. Сейчас мы обсуждаем решение, которое бы полностью ее удовлетворило», — сказал представитель компании-арендодателя.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина пять лет страдала от недомоганий из-за плесени. 29-летняя женщина страдала от периодических головных болей и кожных высыпаний, однако обследования врачей не выявляли признаков заболевания.