Каякер-астматик провел два месяца в море в одиночестве и захотел помыться

48-летний Скотт Дональдсон (Scott Donaldson) стал первым человеком, который в одиночку проплыл от Австралии до Новой Зеландии на каяке. Об этом сообщает новозеландский портал TVNZ.

Мужчина начал свой путь из австралийского города Кофс-Харбор 2 мая.

«Мне нужно в душ», — сказал каякер, как только достиг земли. Во время плавания мужчине пришлось бороться с шестиметровыми волнами и стаями агрессивных акул, которые кружили вокруг его судна.

В городе Нью-Плимут на побережье острова Северный Новой Зеландии его ожидали тысячи людей, которые встретили каякера фейерверком. Его жена Сара и восьмилетний сын Зак, увидев Дональдсона, забежали в воду, чтобы обнять путешественника после долгой разлуки.

Дональдсон уже предпринимал попытку совершить подобное путешествие в 2014 году, но после 84 дней в море был вынужден просить помощи всего в 80 километрах от цели. К достижению своей цели он шел девять лет.

Деньги, которые ему удалось собрать в рамках кампании, будут направлены на исследование астмы: сам мужчина — астматик.

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