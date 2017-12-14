Американец прыгнул с водопада в память об погибшем при таком же прыжке друге

Американец совершил прыжок с водопада в Большом Каньоне, чтобы почтить память друга, который погиб в этом месте год назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина забрался на водопад Хавасу в Большом Каньоне. Для этого ему пришлось преодолеть около 16 километров по пересеченной местности. Он помахал рукой друзьям, которые пришли с ним, проскандировал имя погибшего друга, после чего спрыгнул с 30-метровой высоты.

При падении мужчина совершил в воздухе два кувырка, а затем погрузился в воду. Вынырнув, он радостно закричал, а наблюдавшие за трюком друзья поддержали его криками и аплодисментами.

В сентябре сообщалось, что пьяный британец стал первым человеком, который переплыл водохранилище перед плотиной Гувера и остался жив.

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