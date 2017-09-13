Пьяный британец переплыл водохранилище перед плотиной Гувера и остался жив

Пьяный британец стал первым человеком, которому удалось переплыть водохранилище перед плотиной Гувера в США и остаться в живых. Об этом сообщает издание Vice.

28-летний водитель подъемника из уэльского города Ритин Аррон Хьюз (Arron Hughes) приехал с друзьями в Лас-Вегас отдыхать. После 37 часов пьянства они оказались возле плотины Гувера на границе штатов Невада и Аризона. Хьюз решил поплавать и со словами «Я пошел» прыгнул в воду, не снимая кроссовки.

Плотина Гувера является частью гидроэлектростанции, которая снабжает электричеством Лас-Вегас. Турбины могли засосать пловца, но в тот день все они, кроме одной, были отключены. «Я проплыл от Аризоны до Невады, сначала туда, а потом обратно, — рассказывает Хьюз. — Тогда я не знал, что столько людей погибли, когда пытались это сделать».

На другом берегу его уже ждали полицейские. Они сообщили британцу, что до него никому не удавалось переплыть это водохранилище, и оштрафовали его на 330 долларов.

«У меня никаких сожалений, — говорит Хьюз. — У меня даже татуировка есть с этой надписью: никаких сожалений. Такой я человек». Он утверждает, что с ним уже связались представители Книги рекордов Гиннесса.

221-метровая плотина Гувера перегораживает реку Колорадо с1936 года. Она считается одной из главных достопримечательностей в окрестностях Лас-Вегаса.

В августе сообщалось, что в американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, пьяная девушка клюнула на удочку рыболова.