Переживший прыжок в Ниагарский водопад американец повторил попытку и умер

Американец Кирк Джонс (Kirk Jones) погиб после прыжка в Ниагарский водопад в зорбе (прозрачный надувной шар, наполненный воздухом). Об этом 15 июня сообщил портал Syracuse.

Тело мужчины было найдено 2 июня в реке Ниагара, примерно в 19 километрах от водопада. Отмечается, что полицейские заметили шар диаметром около трех метров, летящим вниз с Ниагарского водопада, 19 апреля. Позднее его обнаружила лодка Maid of the Mist, которая возит туристов на экскурсию к природной достопримечательности. Внутри находки никого не было.

По словам представителя местной полиции, это уже вторая попытка Джонса прыгнуть в Ниагарский водопад. Впервые он сделал это в 2003 году. Тогда прыжок без страховки и специальной экипировки увенчался успехом, и мужчина выжил. Пойти на такой шаг его толкнула депрессия.

Отмечалось, что после прыжка Джонса, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали полицейские. Как сообщал NBC News, мужчину оштрафовали на 2,2 тысячи долларов и запретили ему в течение года появляться на территории ниагарских парков.

Ниагарский водопад является довольно популярным местом у самоубийц. Задокументированы минимум три случая, когда люди, прыгнувшие в него, выживали. Первым стал именно Джонс. После этого выжить удалось еще трем людям, прыгнувшим в водопад в 2009 и 2012 годах.