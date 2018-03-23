Женщина с опухолью пересекла океан на лодке с веслами быстрее всех

Учительница из Великобритании, страдавшая от тяжелого эндокринной заболевания и опухоли, в одиночку пересекла Атлантический океан на гребной лодке. Об этом сообщает The Guardian.

Плавание началось 31 января на Канарских островах. За 50 дней 36-летняя Кико Мэтьюз (Kiko Matthews) преодолела 5,5 тысячи километров и достигла Барбадоса. Это на шесть дней быстрее прежнего мирового рекорда среди женщин, поставленного в 2002 году француженкой Анн Кемере (Anne Quéméré). Прежде Мэтьюз никогда не занималась океанской греблей.

Женщина отправилась в путешествие, чтобы привлечь внимание к благотворительной организации, которую она основала. Ей удалось собрать более 70 тысяч фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей). Пожертвования пойдут на строительство нового реанимационного отделения в больнице Королевского колледжа Лондона.

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Мэтьюз с 2009 года страдала от болезни Иценко-Кушинга, которая приводит к повышенному продуцированию гормонов корой надпочечников, а в 2017 году у нее обнаружили опухоль, из-за которой женщине пришлось перенести тяжелую операцию в больнице Королевского колледжа Лондона.

«Подумать только, всего восемь месяцев назад я лежала в больнице, где мне сделали операцию на мозге, а теперь я здесь, гребу через Атлантический океан, — заявила Мэтьюз после прибытия. — Полагаю, это вызывает у меня некоторую гордость».

В 2017 году французский активист в одиночку переплыл Атлантический океан, питаясь только продуктами с истекшим сроком годности. Путешествие из Парижа в Нью-Йорк заняло у 29-летнего Батиста Дюбанше десять месяцев.

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