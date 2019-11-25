Женщина кашлянула и сломала десять ребер

Жительница китайской провинции Чжэцзян оказалась в больнице с переломом десяти ребер в результате приступа кашля. Об этом сообщает издание Daily Mail

20-летняя женщина страдала от приступов ночного кашля. После обращения в больницу у нее диагностировали астму и отправили домой с ингалятором. Несмотря на это, кашель становился сильнее. Через несколько дней она проснулась от сильной боли в левой стороне груди.

Рентген показал, что во время кашля женщина сломала десять ребер. При обследовании выяснилось, что у нее необычно низкая плотность костей для человека ее возраста. Это объяснялось дефицитом витамина D и критически низким уровнем кальция и фосфора в крови.

Как выяснилось, женщина мечтала о светлой коже. Чтобы достичь своей цели, она старалась пореже выходить на улицу и круглый год пользовалась лосьоном от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, что и привело к нехватке витамина D.

Ранее сообщалось, что пристрастие к загару в солярии обернулось для женщины раком кожи. 43-летняя Эрика Брук с 15 лет регулярно посещала солярий и не пользовалась солнцезащитными кремами, в 2017 году врачи выявили у нее базалиому — одну из разновидностей рака кожи.

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