Американка кашлянула и сломала ребро

66-летняя американка сломала ребро при сильном кашле, вызванном инфекционной болезнью. Случай был описан в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Женщина пожаловалась врачу на сухой кашель и сильную боль в правом боку, которые начались две недели назад. За пять дней до обращения у нее диагностировали вирусную инфекцию верхних дыхательных путей, однако назначенное лечение не дало результата.

При осмотре у нее обнаружили огромный синяк на правом боку и повышенную чувствительность правой части грудной стенки. Пациентка не смогла вспомнить травм, которые могли объяснить его появление. Компьютерная томография показала перелом со смещением девятого ребра справа.

Пациентке сделали мазок из носоглотки и обнаружили в нем коклюшную палочку. Женщина делала последнюю прививку АКДС от столбняка, дифтерии и коклюша восемь лет назад и не вакцинировалась после этого. Врачи заключили, что она больна коклюшем. Пациентке назначили курс антибиотиков. Также понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы исправить перелом и удалить межреберную грыжу.

Характерным признаком этой инфекционной болезни является приступообразный спазматический кашель. Данный случай подтверждает, что в некоторых случаях сильный кашель при коклюше может привести к перелому ребер или повреждению межреберных кровеносных сосудов.

16 января сообщалось, что житель Великобритании попал в больницу и неделю питался через желудочный зонд после неудачной попытки чихнуть, которая привела к разрыву стенки глотки.

