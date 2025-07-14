В российском регионе нашли монеты эпохи Ивана Грозного

Серебряные монеты эпохи Ивана Грозного нашли под Калугой

Серебряные монеты эпохи Ивана Грозного нашли в Перемышльском районе Калужской области. Обнаружить их удалось археологам во время раскопок, сообщил в Telegram-канале региональный министр внутренней политики Олег Калугин.

Уточняется, что самые ранние артефакты, найденные на территории «Старого» городища, датируются XV веком. Специалисты добавили, что «Новое» городище удивило их больше, так как его культурный слой отлично сохранился.

Кроме монет археологам удалось найти лепную керамику IX-X веков. Вероятно, глиняные находки могут свидетельствовать о том, что славяне жили здесь уже в IX веке, а к XI-XIII векам здесь могло существовать городское поселение.

Археологические работы на данном участке территории проводились впервые.

Ранее в лесах Нижнекамского района Татарстана археологи обнаружили загадочные следы исчезнувшего города Ачи — поселения, которое не указано ни на одной современной карте.

