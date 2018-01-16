Британец неудачно чихнул и порвал глотку

Житель Великобритании попал в больницу и неделю питался через желудочный зонд после неудачной попытки чихнуть. Об этом сообщает медицинский журнал BMJ Case Reports.

34-летний мужчина обратился к врачу с жалобами на острую боль при глотании и изменившийся голос. Он сообщил, что зажал нос и плотно закрыл рот, когда ему хотелось чихнуть, и почувствовал, что в шее что-то лопнуло.

Рентген показал скопление воздуха в носоглоточной области и сильную подкожную эмфизему перед трахеей. Подкожная эмфизема, как правило, свидетельствует о повреждениях легкого или воздухоносных путей. Дальнейшее обследование выявило значительное скопление воздуха в шее (подкожная эмфизема) и грудной полости (эмфизема средостения) от основания черепа до девятого грудного позвонка.

Врачи заключили, что при попытке задержать чиханье у мужчины произошел спонтанный разрыв стенки глотки. Пациенту ввели желудочный зонд, через который он получал пищу в течение следующих семи дней. Кроме того, в целях профилактики ему назначили антибиотики.

Через неделю симптомы ослабли, и зонд извлекли. Пациента перевели на мягкую пищу и через несколько дней выписали с рекомендацией никогда не зажимать нос при чиханье.

Авторы публикации в BMJ Case Reports отмечают, что спонтанный разрыв стенки глотки может происходить в результате резкого повышения давления воздуха при кашле, чиханье и рвоте при закрытых ноздрях и рте.

В 2017 году сообщалось, что британка дважды сломала шею во время чиханья и смеха.

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