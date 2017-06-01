Британка дважды сломала шею из-за смеха и чихания

Жительница Великобритании Моник Джеффри (Monique Jeffrey) повредила позвонок во время смеха. Пять лет назад она получила аналогичную травму при чихании, сообщает издание Daily Mirror.

Женщина рассказала, что на работе у нее заболела шея. Примерно через час она засмеялась над рассказанной сослуживцем шуткой и оказалась частично парализована. В больнице ей сделали томографию и обнаружили, что она снова повредила шейные позвонки.

Первый инцидент произошел пять лет назад, когда Джеффри чихнула, лежа на кровати. Резкое движение головой привело к коллапсу двух шейных позвонков. Она не могла встать, но сумела отправить SMS мужу, чтобы он вызвал скорую. Женщине пришлось провести 14 недель со специальным фиксатором на шее, ограничивающим подвижность головы.

«Больше никакого смеха и чихания! — говорит Джеффри. — В долгосрочной перспективе мне нужно все время быть осторожной».

В 2013 году сообщалось, что пожилой американец случайно выстрелил себе в ногу, когда чихнул с винтовкой в руках.