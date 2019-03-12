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Британка пять лет страдала от недомоганий из-за плесени

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Жительница Великобритании пожаловалась на плесень в ванной комнате, которая на протяжении пяти лет пагубно влияла на ее самочувствие. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Эмма Маршалл (Emma Marshall) из лондонского района Хакни заметила, что с 2014 года состояние ее здоровья заметно ухудшилось. 29-летняя женщина страдала от периодических головных болей и кожных высыпаний, однако обследования врачей не выявляли признаков заболевания.

«Я замечала такие симптомы, как акне, подавленность и боли по всему телу, но списывала все на стресс и переработки», — объяснила Маршалл. В феврале 2015 года у нее обнаружили почечную инфекцию, в следствие чего она проходила две недели со специальным катетером. Через два месяца она упала и серьезно повредила руку, что привело к острым болям в теле.

Затем британка перенесла операцию по удалению аппендикса. Она неоднократно обращалась к врачам, чтобы найти причину непрекращающихся недугов, но медики уверяли, что пациентке просто не везет. «Кажется, будто кричишь в бездну, когда понимаешь, что болен, но анализы говорят об обратном», — вспоминает она.

Маршалл продолжала бороться с симптомами простуды, спазмами и головными болями, но список недомоганий только увеличивался. Она жаловалась на бессонницу, потерю памяти, выпадение волос и отечность лица. По словам женщины, ей пришлось отстраниться от окружающих, поскольку многие полагали, что она драматизирует.

К концу 2018 года ослабленное здоровье довело британку до отчаяния. Женщина принялась самостоятельно искать болезни с похожими симптомами в интернете и наткнулась на статью про отравление микотоксинами (природными токсинами, выделяемыми плесенью — прим. «Ленты.ру»). Тогда она обратилась к специалистку по функциональной диагностике, уверенная, что нашла корень проблем.

В ходе обследования, проведенного в феврале 2019 года, выяснилось, что уровень микотоксинов в организме Маршалл действительно превышает допустимые нормы. Теперь пациентка собирает деньги на лечение и планирует отправиться в Мексику, где ей смогут оказать необходимую медицинскую помощь.

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