Врач раскрыл подстерегающие человека в квартире опасности

Терапевт «Инвитро-Сибирь» Михаил Гумалевский раскрыл подстерегающие человека в квартире опасности. По его словам, дешевые средства для избавления от плесени в ванной, а также экономия на домашней обстановке может способствовать развитию некоторых хронических заболеваний, пишет РИА Новости.

«Пожилые люди, а также маленьких дети и люди с системными воспалительными заболеваниями подвержены риску развития микозов — когда грибок попадает в организм человека и поселяется в нем. Он утяжеляет течение любого хронического заболевания», — предупредил врач. Экономия на средствах обработки оставляет споры грибов, которые продолжают попадать в организм.

По словам Гумалевского, второй опасностью может стать мебель, если она низкого качества и произведена из композитных материалов, склеенных между собой химическими веществами с содержанием фенола и формальдегида.

Специалист пояснил, что запах «новой мебели», особенно после ремонта, может стать причиной интоксикации. Ее коварство заключается в отсутствии специфических симптомов. Человек может испытывать усталость, головные боли, сонливость и головокружения, но определить накопление в организме провоцирующих компонентов можно только при помощи специальных исследований.

Врач также предостерег от использования дешевой пластиковой посуды для горячих напитков, поскольку часть веществ выделяется с ее поверхности под воздействием кипятка. А вот постельное белье рекомендуется использовать синтетическое, оно гипоаллергенное, в нем не живет бытовой клещ, который зачастую селится в натуральных пуховых подушках и одеялах.

Доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын предупредил россиян об опасном предмете интерьера. По его словам, таковым являются шторы. При нагревании на солнце они могут выделять токсичные соединения.