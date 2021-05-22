Россия
 
Последние новости
Manizha выступила на «Евровидении»
Помощник Путина предрек исчезновение ряду профессий
На Украине предсказали провал Крымской платформы
Диетолог раскрыла простой способ нарезать лук без слез
Торговец оружием раскрыл подробности хранения боеприпасов на складе во Врбетице
Стало известно о будущем Месси в «Барселоне»
Макрон выпил за Украину и был приглашен в Киев на бокал вина
Американцам запретили целовать куриц
В Госдуме оценили условия Киева по возобновлению поставок воды в Крым
Спасенная в Якутии белая медведица отправилась в Москву на реабилитацию 
Новости партнеров

Врач предупредил о вреде пробежек в мегаполисе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Бегать по улицам мегаполиса опасно для здоровья, так как из-за повышенного воздухообмена во время физических нагрузок человек вдыхает множество вредных веществ. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» предупредил главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский.

«[Это] максимально плохо для легких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным», — подчеркнул врач. Он также посоветовал спортсменам отправляться на пробежки в парк.

Ранее тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев дал советы по возвращению к бегу после длительного перерыва. По его словам, нагрузки нужно вводить постепенно, не пытаясь сразу бегать на длинные дистанции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказал о вреде для легких от бега по улицам мегаполиса
Врач перечислил способы восстановить сосуды после коронавируса
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка