Врач предупредил о вреде пробежек в мегаполисе

Бегать по улицам мегаполиса опасно для здоровья, так как из-за повышенного воздухообмена во время физических нагрузок человек вдыхает множество вредных веществ. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» предупредил главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский.

«[Это] максимально плохо для легких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным», — подчеркнул врач. Он также посоветовал спортсменам отправляться на пробежки в парк.

Ранее тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев дал советы по возвращению к бегу после длительного перерыва. По его словам, нагрузки нужно вводить постепенно, не пытаясь сразу бегать на длинные дистанции.