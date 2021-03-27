Тренер дал рекомендации по возвращению к пробежкам после зимнего перерыва

Выходя на пробежки после длительного зимнего перерыва, нельзя резко возвращаться к физическим нагрузкам. Их нужно вводить постепенно, не пытаясь сразу бегать на длинные дистанции. Такие рекомендации в беседе с RT дал тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев.

«Подходите к процессу с удовольствием, чтобы избежать травм и выгорания. Если погода еще не располагает к пробежкам, отличной альтернативной станут тренировки дома», — пояснил специалист, добавив, что такие упражнения помогут вернуть мышцы в тонус.

Он также призвал начинать с дистанций в один километр вокруг дома, а затем постепенно наращивать протяженность маршрута. При этом важно чередовать с бегом ОФП и растяжку, добавил Кондрашев.

Эксперт посоветовал при пробежках на улице одеваться по погоде, то есть, так, будто на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле. При этом в рацион он призвал добавить больше зелени, фруктов и овощей, а жареное, фастфуд и алкоголь наоборот исключить.

Ранее врач спортивной медицины Илья Мелехин дал совет по возвращению к тренировкам людям, перенесшим COVID-19. По его словам, физические нагрузки следует увеличивать постепенно, предварительно проверив общее состояние организма и легких в частности.