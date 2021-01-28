Российский врач дал совет по возвращению к тренировкам после COVID-19

Врач спортивной медицины Илья Мелехин дал совет по возвращению к тренировкам людям, перенесшим COVID-19. Своими рекомендациями он поделился в беседе с НСН.

Специалист отметил, что даже после перенесенного в легкой форме COVID-19 организм может столкнуться с серьезными последствиями. Поэтому приступать к тренировкам нужно аккуратно, как и после любой инфекции. При этом, заметил Мелехин, поскольку заболевание протекает у всех по-разному, то и разным должен быть и подход.

В качестве примера российский врач привел спортсменов по лыжным гонкам, которым, несмотря на перенесенный в легкой форме COVID-19, тяжело вернуть прежнюю форму. В частности, при поражении легких, они не могут «раздышаться».

Мелехин посоветовал пройти обследование после перенесенной инфекции, проверить состояние легких, сделать ЭКГ и сдать биохимические анализы. «Даже перед пробежками в парке проконсультироваться с врачом», — подчеркнул он.

Ранее терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что переболевшим COVID-19 необходимо восстанавливать организм правильно и не торопиться возвращаться к активному образу жизни. Она отметила, что отрицательный тест на коронавирус не означает полное выздоровление. Поэтому после болезни правильным будет обратиться к врачу и при необходимости пройти медицинское обследование.