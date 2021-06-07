Врач предупредила о повышающих риск солнечного ожога лекарствах

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова рассказала, для кого опасно яркое солнце и какие лекарства могут повышать чувствительность к солнечным лучам. Об этом пишет РИА Новости.

В зоне риска находятся люди с тонкой светлой кожей, дети, а также те, кто имеет родинки и родимые пятна, предупредила специалист. Она добавила, что на солнце можно загореть даже в не слишком жаркие дни, поскольку выделяется не тепловое, а ультрафиолетовое излучение. Оно невидимо для глаза, но воздействует на кожные покровы.

«Повышать фоточувствительность могут некоторые лекарства, например антибиотики — сульфаниламиды, тетрациклины, фторхинолоны, и нестероидные противовоспалительные средства — ибупрофен и другие», — добавила Жукова.

Врач порекомендовала уточнить у медиков, повышают ли прописанные препараты чувствительность к ультрафиолету. Она также отметила, что необходимо защищать кожу лица во избежание появления пигментации и перерождения родинок в злокачественные опухоли. По словам специалиста, солнечный ожог лица может спровоцировать такие заболевания, как красная волчанка и солнечная крапивница.

Ранее Ольга Жукова предостерегла от использования кефира для лечения солнечных ожогов. Она уточнила, что кефирный грибок может вызвать бактериальную инфекцию, а жирная сметана усугубит состояние кожи. Врач добавила, что нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства. Они дополнительно сушат кожу, что усиливает травмы.