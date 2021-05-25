Врач предупредил россиян об уловках в аптеках

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил россиян об уловках в аптеках. Он рассказал радио Sputnik, что фармацевты могут настойчиво предлагать аналоги лекарства, которое назначил доктор.

Он подчеркнул, что советам сотрудников аптек не следует доверять больше, чем рекомендациям врача.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом», — пояснил Хухрев.

По словам терапевта, это может оказаться опасным для здоровья, а также привести к напрасной трате денег. В интересах пациента — брать «то, что доктор прописал», заверил специалист.

Однако исключением могут быть непосредственные аналоги нужного препарата — дженерики. «Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то можно», — отметил Хухрев.

Ранее председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко назвала россиянам анализы, назначаемые для «развода на деньги» в частных медицинских центрах. Она напомнила, что по полису ОМС можно сдать бесплатно: общий и биохимический анализ крови; исследования кала и мочи; исследования крови и лимфы; анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие инфекции; гормональные исследования; тест на коронавирус; мазки, соскобы кожи; рентген; УЗИ; КТ и МРТ, а также биопсии внутренних органов и тканей.

В конце марта россияне поставили работу провизоров в пандемию выше работы врачей. Согласно результатам опроса дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, труд врачей на «хорошо» и «отлично» оценили только 40 процентов россиян, тогда как работников аптек отметили 54,2 процента.