Назван самый опасный вид рака в России

Заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности и первое по смертности. Об этом сообщают «Известия».

По данным врачей-онкологов, ежегодно от рака легкого умирают порядка 27 тысяч россиян — столько же смертей вызвано в совокупности раком ободочной кишки, молочной железы, поджелудочной железы и простаты.

Отмечается, что 90 процентов больных раком легкого — это курильщики. «Даже если человек бросил курить, то у него только через 15 лет риск заболевания уравнивается с риском для некурящего», — сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов. По его словам, главной профилактикой является своевременный отказ от курения.

В зоне риска также находятся работники вредных промышленных предприятий и люди, которые имеют хронические заболевания легких.

По словам онколога и доктора медицинских наук Михаила Бяхова, часто рак легких диагностируется лишь на поздних стадиях, так как многие не проходят регулярные обследования.

Ранее онколог и химиотерапевт Андрей Базылев оценил вероятность наследственной передачи рака. Врач отметил, что рак не считается наследственным заболеванием. Однако существует риск унаследовать мутации, повышающие риск развития того или иного вида онкологии.