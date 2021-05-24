Онколог раскрыл снижающие риск развития рака привычки

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев раскрыл три привычки, снижающие риск развития рака прямой или толстой кишки. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

По его словам, для снижения рисков, связанных с колоректальным раком, следует сбалансировано питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, а также много отдыхать. Помимо этого, врач подчеркнул, что не стоит верить исследованиям, в которых преуменьшают опасность примера алкоголя в контексте развития онкологических заболеваний.

Ранее Базылев оценил вероятность наследственной передачи рака. Врач отметил, что рак не считается наследственным заболеванием. Однако существует риск унаследовать мутации, повышающие риск развития того или иного вида онкологии.