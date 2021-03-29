Россияне поставили работников аптек выше врачей в пандемию

Россияне поставили работу провизоров в пандемию выше работы врачей. Об этом свидетельствуют результаты опроса дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, пишет РБК.

Так, труд врачей на «хорошо» и «отлично» оценили только 40 процентов россиян, тогда как работников аптек отметили 54,2 процента.

Кроме того, опрос показал, что россияне стали меньше отрицать факт существования коронавируса. В сентябре скептически к пандемии относились 43,4 процента опрошенных, тогда как сейчас — только 25,7.

Вместе с тем бояться коронавируса больше не стали — уровень ощущения опасности по десятибалльной шкале держится в пределах 5,4-5,5 балла. Почти половина россиян (45,6 процента) считают, что пик распространения пройдет и вскоре пандемия пойдет на спад.

Такое отношение к распространяющейся инфекции, по мнению заместителя директора дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслана Артамонова, связано с тем, что в окружении людей становится все меньше тех, кто не переболел COVID-19. Опрос показал, что перенесший коронавирус знакомый есть у каждого второго человека (54,4 процента).

«Чем меньше людей, в окружении которых нет случаев заболевания, тем более ответственно соблюдаются меры профилактики. Уже редкий человек может сказать, что не знает никого, кто перенес бы коронавирус», — заявил Артамонов.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предрек следующий этап пандемии COVID-19, связанный с заражением домашних и сельскохозяйственных животных. По его словам, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены питомцы.

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