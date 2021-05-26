Россиян предупредили о ядовитом предмете интерьера

Доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын предупредил россиян об опасном предмете интерьера. Он рассказал радио Sputnik, что таковым являются шторы.

Специалист пояснил, что их нагревает яркое солнце, и если они сделаны из синтетических материалов, то могут выделять ядовитые токсичные вещества. К таким занавескам относятся сделанные из полиэстера или ткани «блэкаут», покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).

«Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», — подчеркнул Рукавицын. Он порекомендовал учитывать эту особенность и в период активного солнца в 11-12 часов дня раздвигать или поднимать такие шторы, чтобы они не сильно нагревались.

Ранее младший научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин предупредил, что некоторые комнатные растения могут содержать ядовитые вещества, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить их свойства.