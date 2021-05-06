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Россиян предупредили об опасности рассады на подоконнике

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Рассада на подоконнике может быть опасна из-за содержащихся в удобрениях нитратов, предупредила цветовод Татьяна Жашкова в беседе с телеканалом «Звезда».

«Если на балконе [выращивать], то можно, если будет солнечный свет. Если света не будет, то нельзя, потому что они расти хорошо не будут», — объяснила российский специалист.

По словам Жашковой, для роста рассады без достаточного количества солнечного света придется постоянно использовать удобрения. «Все удобрения содержат нитраты. Соответственно, что вы будете потреблять с подоконника — непонятно», — добавила цветовод.

Представители семейства ароидных — спатифиллум, антуриум, монстера, алоказия, а также семейства молочайных, в частности рождественская звезда являются потенциально опасными для человека комнатными растениями, считает научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин. По его словам, люди, страдающие проблемами с дыханием, должны воздержаться от заведения папоротников.

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