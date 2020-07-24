Россиянам раскрыли секрет ранних арбузов

Ранние арбузы можно есть без вреда для здоровья, потому что их не накачивают нитратами, как принято думать. Этот секрет россиянам раскрыла плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова в разговоре с радио Sputnik.

По ее словам, нитраты практически невозможно применить к арбузам, потому что они приведут к гибели растения. «Любят говорить, что "колют арбузы". Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет», — сказала собеседница издания.

Она отметила, что даже если вводить вещества через корневую систему, то они уйдут не в плод, а в листву. В крайнем случае нитраты могут проявиться в кожуре, которую все равно никто не ест.

Агроном уточнила, что продаваемые сейчас арбузы привезены из Дагестана и Ирана. В последней из упомянутых стран в год фермеры получают по четыре урожая бахчевых. В Узбекистане иногда их бывает три: первый выращивается под пленкой, второй — рассадой, третий — на суходоле.

Тихонова добавила, что сладость арбуза зависит не от скороспелости, а от количества используемой при выращивании воды. Чем ее меньше, тем слаще получается продукт. Обычно самыми сладкими оказываются суходольные плоды, которые созревают к концу июля — началу августа.

Ранее Елизавета Тихонова не рекомендовала покупать арбузы и дыни в мае и начале июня. По ее словам, на этот период не приходится сезон урожая бахчевых, а те, что появляются на прилавках, созревшие с применением удобрений и стимуляторов. Редким исключением бывают сорта, выращенные в открытом грунте.