Перечислены причины возникновения аллергии у детей

Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский перечислил основные причины возникновения аллергии у детей. По его словам, заболевание может приобретаться в первые годы жизни или передаваться наследственно, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист отметил, что речь идет как о сезонных, так и о постоянных аллергиях. Если один из родителей страдает ими, то шанс передачи ребенку составляет 40-50 процентов, если же оба — вероятность возрастает до 70-75 процентов.

«Питание — это чрезвычайно важная вещь в младенчестве. Курящая мать, курящий отец, который курит в квартире — это залог того, что ребенок будет предрасположен к аллергии. Неряшливость в питании, из-за которой страдает кишечник младенца, это тоже опасность для развития аллергии», — предупредил Белевский.

Ранее аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты, которые также могут спровоцировать реакцию организма. Например, тем, кто страдает реакцией на пыльцу некоторых растений, стоит исключить ряд овощей, фруктов, мед и специи. Помочь облегчить симптомы могут лекарства, а длительный эффект даст аллерген-специфичная терапия, когда пациенту в малых дозах вводится вещество, вызывающее особую чувствительность, заключила специалист.