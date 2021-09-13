Мужчина снял роскошное жилье для отпуска и обнаружил внутри плесень и фекалии

Турист возмутился антисанитарией в апартаментах, за проживание в которых заплатил около 68 тысяч рублей. Об этом пишет Mirror.

31-летний турист из Великобритании Гэри Джеймс (Gary James) снял с друзьями на Booking.com апартаменты для отпуска в городе Лидс — три ночи обошлись в 674 фунта стерлингов (около 68 тысяч рублей). Несмотря на высокую цену, путешественники были шокированы состоянием съемного жилья.

Мужчина рассказал в социальных сетях, что он и его друзья обнаружили в квартире плесень и грязь, а также следы человеческих фекалий на унитазном ершике.

«Когда мы убирались перед отъездом в нашей квартире с Booking.com, мы нашли настоящие экскременты. Я уже зарегистрировал жалобу. Я также отметил, что в холодильнике и морозильной камере была плесень, а также несколько других антисанитарных проблем. Арендодатель отказывается от любых денежных возмещений, а Booking.com хочет дать мне десятипроцентную скидку», — написал в публикации турист.

Он отметил, что остался разочарован апартаментами и работой сервиса по бронированию жилья. По словам постояльца, сотрудники компании так и не смогли помочь ему решить эту проблему.

Ранее в августе две туристки заселились в отель в Шотландии и пожаловались на «опасный для жизни» матрас. Девушек смутил неприятный запах в комнате и желто-коричневые разводы на кровати.