Туристки пожаловались на «опасный для жизни» матрас в номере отеля

Две туристки заселились в отель в Шотландии и пожаловались на «опасный для жизни» матрас. Об этом сообщает Mirror.

Донна Хендерсон (Donna Henderson) вместе с подругой решили провести отпуск в городе Форт-Уильям на севере Шотландии. Прибыв в гостиницу, они несколько часов ждали, пока в их номере закончат уборку.

Однако зайдя в комнату, они столкнулись с неприятным запахом. Также их поразило состояние деревянной кровати — она была сильно изношена. Подняв матрас, гостьи увидели на нем желто-коричневые разводы.

«Я не знаю, что это было — моча или пот. Нас от этого едва не стошнило. Я сразу же захотела убежать оттуда», — поделилась ощущениями женщина.

В ответ на жалобы двух подруг сотрудники объекта размещения предложили им поселиться в другом номере, который не запирался на ключ. Недовольные сервисом туристки потребовали возмещения стоимости номера.

Отмечается, что за две ночи в отеле путешественницы заплатили 189 фунтов стерлингов (примерно 20 тысяч рублей).

Ранее в августе российские туристы пожаловались на испорченный медовый месяц из-за найденных человеческих отходов в номере пятизвездочного отеля в Турции. По их словам, зайдя в комнату, они почувствовали запах фекалий, а позже увидели на полу «странную» коричневую субстанцию. В администрации гостиницы сказали, что это был растаявший шоколад.