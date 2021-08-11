Россияне пожаловались на испорченный медовый месяц из-за фекалий в номере отеля

Российские туристы пожаловались на испорченный медовый месяц из-за найденных отходов в номере пятизвездочного отеля в Турции. Об этом сообщает портал Tourdom.

Так, турагент попросила сотрудников гостиницы украсить номер шариками к приезду молодоженов. Однако после заселения супруги обнаружили на полу коричневую субстанцию, напоминающую экскременты. При этом в комнате стоял соотвествующий запах, а кондиционер не работал.

Отмечается, что администрация отеля не пошла навстречу при попытке разрешить ситуацию — россиянам отказались менять номер. После просмотра камеры видеонаблюдения сотрудники пришли к выводу, что на полу оказался растаявший шоколад, а не фекалии, а уборку комнаты провели должным образом.

«Печально, что отель перекладывает все на туристов, а не признает вину», — заявила порталу турагент молодоженов.

Ранее в июне отходы жизнедеятельности пассажиров самолета упали на британский город из-за неисправностей на воздушном судне. В результате инцидента едва не погибли местные жители — глыбы льда с экскрементами разбивались об асфальт рядом с ними.