Россиянам раскрыли сроки изъятия квартир при невыплате ипотеки

Адвокат Артем Дулгер: банки обращают внимание даже на первую просрочку по ипотеке

Российские банки обращают внимание даже на первый просроченный платеж по ипотеке, рассказал «Аргументам и фактам» адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Артем Дулгер. Юрист раскрыли сроки изъятия квартиры при невыплате жилищного кредита.

По словам специалиста, если не вовремя внести один платеж, банк ограничится звонками с предупреждениями. После трех просрочек начинается досудебная работа: заемщику пришлют письменные требования о внесении платежей. Через полгода невыплат банк, как правило, обращается с иском в суд.

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При этом сроки рассмотрения подобных дел обычно сильно затягиваются, отметил Дулгер. Весь судебный процесс может занять от полугода. Если суд выносит решение не в пользу ипотечника и его не удается обжаловать, начинается процедура изъятия жилья. Этот процесс можно приостановить, подав жалобу в кассационный суд.

Закон позволяет отсрочить исполнение решения суда, указал адвокат. Обосновать такую просьбу можно тяжелым заболеванием, временными финансовыми трудностями. В практике специалиста был случай, когда заемщик продолжал жить в ипотечной квартире и через два года неплатежей.

Эксперт сервиса «Банки.ру» Инна Солдатенкова между тем заявила изданию, что банк может потребовать изъятия недвижимости даже при хорошей платежной дисциплине. Это происходит, если нарушаются условия кредитного договора — например, когда ипотечная квартира сдается в аренду, а в документе был прописан запрет на это.

Кредитный юрист Игорь Афонин в свою очередь сообщил, что банк не имеет права обращаться за взысканием залогового жилья, если допущенные заемщиком просрочки незначительны (общая сумма неисполненного обязательства — менее пяти процентов от стоимости квартиры).

Ранее россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки. По подсчетам аналитиков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно.