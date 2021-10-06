Россияне переориентировались на готовое жилье

Спрос на российском рынке ипотечного кредитования смещается в сегмент готового жилья, говорится в материалах ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру». В июле и августе 2021 года доля ипотеки, оформленной для покупки квартир в новостройках, снизилась до абсолютного минимума — 19 и 22 процентов соответственно (от общего числа жилищных кредитов).

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Это минимальные значения за последние пять лет, отмечают аналитики. В 2016-2020 годах на новостройки приходилось от 25 до 36 процентов выдаваемых кредитов. Теперь россияне переориентировались на уже введенные в эксплуатацию дома.

В июне 2021-го также наблюдалось смещение спроса в пользу новостроек: 30 процентов всех кредитов были выданы на «первичке». Таким образом, интерес к новостройкам резко снизился после сокращения лимита по льготной ипотеке (с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита урезана до 3 миллионов рублей для всех регионов). «В 60 процентах городов с населением от 100 тысяч человек новостройки по цене квадратного метра уже дороже, чем на вторичном рынке. Логично, что покупатели чаще выбирают сегмент готового жилья», — заключают эксперты.

Ранее россиянам пообещали замедление темпов роста цен на жилье. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что темпы увеличения цен на жилую недвижимость в стране, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, сократятся в 2022 году.