Многодетных россиян предложили расселить по роскошным квартирам чиновников

Совет при президенте РФ по совершенствованию гражданского законодательства предложил отдавать многодетным семьям роскошное жилье, изымаемое у чиновников в рамках борьбы с коррупцией, сообщает «Российская газета».

На отзыв в совет поступил пакет законопроектов, которым предлагается реализовывать роскошную недвижимость чиновников на торгах. При этом роскошными называются дома и квартиры, площадь которых превышает 100 квадратных метров, а рыночная стоимость в два и более раз больше средней стоимости жилья по конкретному региону.

В настоящее время такие объекты передаются в жилищный фонд социального использования. Таким образом, технически в них можно расселить очередников. Но сторонники реализации роскошной недвижимости через аукционы полагают, что льготникам такое жилье не нужно — содержать его слишком дорого.

Совет при президенте РФ по совершенствованию законодательства с таким мнением не согласился. Его члены отметили, что просторные квартиры подойдут многодетным семьям, а в изъятых усадьбах можно открывать социальные учреждения, например, школы, детские сады и дома творчества. Эксперты указали: если больше очередников начнут получать роскошное жилье, борьбу с коррупцией можно будет назвать успешной.

Ранее юрист по недвижимости Алмаз Кучембаев заявил, что приобретать недвижимость у государственных служащих, купивших ее на незадекларированные доходы, опасно. Такое жилье изымут, даже если покупатели добросовестные. Эксперт посоветовал россиянам обращать внимание на то, кем работает продавец квартиры.