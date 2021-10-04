Россиян предупредили об опасности проживания в маленьких квартирах

Постоянное проживание в жилом помещении площадью до 10 квадратных метров оказывает негативное влияние на психику. Такое мнение «Известиям» высказала эксперт по недвижимости, владелец российского агентства «ТрендХаус», психолог Ксения Аверс.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

По словам эксперта, микрожилье — это альтернатива комнатам в коммунальных квартирах, при этом его обладатели живут без соседей. Маленькие квартиры и апартаменты чаще всего приобретаются для студентов, родителей-пенсионеров и под сдачу в аренду. Но через пару лет от нахождения в столь ограниченном пространстве может начаться депрессия, предупредила Аверс.

Семьям этот формат жилья «категорически не подходит», подчеркнула психолог. Она назвала еще одну опасность строительства домов с микростудиями — районы их расположения могут превратиться в гетто, где собираются асоциальные личности.

Ранее стало известно, что в Москве впервые появились микроапартаменты площадью менее 10 квадратных метров. Многофункциональный комплекс с жильем такого формата расположен в районе Вешняки на востоке столицы. Он включает в себя четыре жилых корпуса, в которых в основном предлагаются студии площадью не более 17 квадратных метров.