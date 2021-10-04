Россиян предупредили об опасности проживания в маленьких квартирах

Постоянное проживание в жилом помещении площадью до 10 квадратных метров оказывает негативное влияние на психику. Такое мнение «Известиям» высказала эксперт по недвижимости, владелец российского агентства «ТрендХаус», психолог Ксения Аверс.
По словам эксперта, микрожилье — это альтернатива комнатам в коммунальных квартирах, при этом его обладатели живут без соседей. Маленькие квартиры и апартаменты чаще всего приобретаются для студентов, родителей-пенсионеров и под сдачу в аренду. Но через пару лет от нахождения в столь ограниченном пространстве может начаться депрессия, предупредила Аверс.
Семьям этот формат жилья «категорически не подходит», подчеркнула психолог. Она назвала еще одну опасность строительства домов с микростудиями — районы их расположения могут превратиться в гетто, где собираются асоциальные личности.
Ранее стало известно, что в Москве впервые появились микроапартаменты площадью менее 10 квадратных метров. Многофункциональный комплекс с жильем такого формата расположен в районе Вешняки на востоке столицы. Он включает в себя четыре жилых корпуса, в которых в основном предлагаются студии площадью не более 17 квадратных метров.