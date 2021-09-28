Президент России Владимир Путин призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья, его слова приводит ТАСС.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», — сказал он.

В середине сентября стало известно, что президент поручил предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в российских регионах.

Вопрос с вытаскиванием людей из трущоб Путин поднимал еще в декабре 2020-го. Тогда он призвал окончательно решить вопрос с переселением россиян из аварийного жилья. Он также потребовал не допустить появления новых аварийных домов. «Говорили с вами неоднократно о расселении аварийного жилья, — отметил президент. — Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались».