Путин поручил выделить 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Путин поручил выделить из бюджета на 2022 год 45 млрд рублей на расселение ветхих домов

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в российских регионах. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия».

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть (...) выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», — говорится в тексте документа.