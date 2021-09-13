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Путин поручил выделить 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Путин поручил выделить из бюджета на 2022 год 45 млрд рублей на расселение ветхих домов
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Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в российских регионах. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия».

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть (...) выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», — говорится в тексте документа.

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