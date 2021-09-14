Путин назвал главную проблемную точку центра России

Путин: ситуация с аварийным жильем считается наиболее проблемной для центральных регионов

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с аварийным жильем главной проблемной точкой центральных регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства сделал подобное заявление во время разговора с главой Тульской области Алексеем Дюминым. Путин подчеркнул необходимость разобраться с проблемой аварийного жилья и решать этот вопрос совместно с властями регионов.

«Одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой, к сожалению, по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее проблемная, наверное, точка, где нужно этим заниматься системно, поэтому будем работать по этому направлению вместе», — отметил президент.

Ранее по итогам съезда партии «Единая Россия» Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год выделение средств на расселение аварийного жилья в российских регионах. На реализацию этой цели планируют выделить 45 миллиардов рублей.