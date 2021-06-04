В России пенсионерку насильно переселили из аварийного дома в барак

В селе Лычково Новгородской области приставы насильно переселили пенсионерку из аварийного дома в барак без отопления, воды и туалета. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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По словам женщины, 3 июня к ней ворвались приставы. Они грубо с ней обращались, применяли физическую силу и не давали возможности следить за их действиями. Они побили мебель. Также после их визита исчез паспорт россиянки, ее карта и бумажка с пин-кодом.

«Отправили меня в барак, без удобств, без воды, без канализации. Печку надо топить, воду носить. Мне сказали, что компенсации больше трех тысяч я не получу, только место на кладбище», — описала ситуацию женщина.

Она также сообщила, что приставы забили дом, несмотря на то, что внутри остались кошки.

Глава Демянского района Андрей Сапогов, комментируя произошедшее, сказал, что власти действовали по закону. Он утверждает, что женщину переселили не в барак, а в помещение маневренного фонда. Сумма компенсации, по его словам, составит 425 тысяч рублей.

Ранее стало известно об инциденте в Нижнем Новгороде, где судебным исполнителям пришлось принудительно выселять женщину, отказывавшуюся покидать квартиру матери. Судебный пристав совместно со взыскателем только с третьей попытки смогли выселить женщину. Они описали ее имущество, освободили квартиру от личных вещей и составили акт о выселении.