Оставшаяся без жилья женщина переехала с мебелью на лужайку соседей

Жительница австралийского города Мельбурн по имени Хайди Уизерс (Heidi Withers) осталась без жилья и вместе с мебелью переехала на лужайку перед домом соседей. Они не смогли выселить женщину, сообщает издание News.com.au.

Уизерс заняла часть участка Фионы без разрешения после того, как в апреле 2021 года осталась без жилья. «Это не просто матрас или кровать. Это все. Это холодильники, диван и бог знает, что еще. Все ее вещи находятся здесь. Она разбивает лагерь», — пожаловалась собственница.

Женщина обращалась в полицию с просьбой выселить Уизерс, однако правоохранительные органы не смогли повлиять на ситуацию. Они аргументировали позицию тем, что Фиона приобрела дом 15 лет назад в качестве инвестиции и сдает его в аренду. Чтобы заставить Уизерс переехать, собственница должна выселить арендатора из дома и въехать туда. В итоге Фиона посоветовала женщине попросить в приюте помощь с поиском жилья.

В апреле 2021 года жительница шотландской сельской местности Блэр Драммонд решила продать свой дом из-за его близкого расположения к другому участку. Она пожаловалась на то, что после строительства соседского дома окна гостиной и кухни стали выходить на чужой гараж, а во время ужина можно было наблюдать, как соседи моются в душевой.