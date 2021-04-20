Женщина увидела соседей в душе и решила продать дом

Жительница шотландской сельской местности Блэр Драммонд по имени Полин Бойд (Pauline Boyd) решила продать свой дом из-за его близкого расположения к другому участку. Женщина пожаловалась, что во время ужина видит соседей, которые принимают душ. Об этом сообщает Edinbrugh Live.

Бойд переехала на новый участок вместе с мужем и считала приобретение «домом мечты». Однако в 2019 году супруги узнали, что сосед продал часть своей территории, а новые собственники начали строительство. В итоге окна гостиной и кухни супругов стали выходить на чужой гараж. «В соседней постройке также есть душевая комната. Она расположена таким образом, что во время ужина мы можем наблюдать, как там находятся люди даже через матовое окно», — пояснила Бойд.

Супруги направили жалобу в местный совет планирования, возмутившись тем, что их не предупредили о будущем строительстве перед покупкой жилья. Представители администрации извинились перед жильцами и подтвердили, что в их работе произошла ошибка, из-за которой Бойд не доставили письмо о возведение новых объектов. После разбирательств супруги приняли решение продать участок, сославшись на нехватку личного пространства.

Ранее в апреле жительница британского графства Уорикшир Джеки МакКормак (Jackie McCormack) вместе со своим мужем оказалась вынуждена носить беруши после покупки нового дома. Супруги пожаловались на шум от проходящей рядом оживленной дороги, отметив, что риелтор не предупредил их о нюансе локации. Для шумоизоляции женщина потребовала ввести на участке ограничение скорости и построить вокруг забора защитный барьер.

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