Купивших «дом мечты» супругов залило нечистотами

Семейная пара из английского города Крамлингтон купила новый дом и столкнулась с коммунальными проблемами. Нечистоты из канализации начали заливать участок, а в доме стало невозможно пользоваться туалетом. Об этом супруги рассказали Chronicle Live.

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Кимберли и Ли Буртон заплатили за новую недвижимость, которую назвали «домом мечты», 260 тысяч фунтов стерлингов (около 27 миллионов рублей). После переезда они столкнулись с проблемой дренажной системы. В непогоду канализационные стоки поднимались и заливали большую часть участка. В итоге весь сад оказался затоплен нечистотами. В такие моменты владельцы не могли пользоваться и смывным бачком унитаза.

По словам женщины, в районе пострадали и другие дома. Одна из местных жительниц ушла за покупками, а когда вернулась, обнаружила в своем саду фекалии. На данный момент участок супругов не затоплен, однако пара обеспокоена, что стоки могут снова появиться на территории.

Журналисты обратились за комментариями к застройщику. Представители компании подтвердили, что из-за экстремальных погодных условий стоки вышли из дренажных колодцев. Они также принесли извинения владельцам и заявили, что делают все возможное, чтобы установить причину аварии. Вскоре профильные организации приступили к откачке жидкости.

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