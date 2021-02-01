Участок жителя российского села покрылся льдом из нечистот

Житель села Осиновая Речка Хабаровского края пострадал из-за затопления, в результате которого его участок покрылся наледью из нечистот. Россиянин предположил, что в коммунальных сетях произошла авария. Об этом сообщает издание DVHAB.

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Оказалось, что проблема существует на участке на улице Горка с января 2021 года. Тогда на участок местного жителя стала стекать вода. Вскоре жидкость заледенела, перекрыв въезд на территорию. По словам собственника, под домом проложены магистральная тепловая сеть и водопровод. Мужчина предположил, что коммунальные стоки поступают на участок из коллектора.

Владелец обращался за помощью к властям региона, но проблема не решилась. Тогда чиновники отметили, что затопление может быть связано с выходом на поверхность грунтовых вод, а также с отсутствием водоотводных и дренажных систем. Они рекомендовали администрации села принять меры. Журналисты попросили местные власти прокомментировать ситуацию, но те не ответили на вопросы, сославшись на отсутствие руководства.

В декабре 2020 года нечистоты затопили несколько улиц в Волгодонске Ростовской области. Авария произошла из-за прорыва коммунальной трубы. Оказалось, что трубопровод был полностью изношен и требовал ремонта. Вскоре власти города решили ввести режим чрезвычайной ситуации и пообещали заменить старые сети.

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